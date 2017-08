Traditionelles Klassentreffen: Hermannstädter Volksschule Nr. 18, Abschlussjahrgang 1974

02.09.2017 - 06.09.2017

Rumänien/Siebenbürgen

Die Wiedersehensfreude war groß: Zum dritten Mal in Folge traf sich der Abschlussjahrgang 1974 der Hermannstädter Volksschule Nr. 18 im Landgasthof „Zum Schlössle“ im süddeutschen Finningen. Nach den Klassentreffen der letzten beiden Jahre war man sich einig, dass man sowohl vom Veranstaltungsrahmen als auch vom Ablauf her auf bestens Bewährtes setzen konnte – auch wenn die Teilnehmerzahl diesmal nicht ganz so groß war wie bei den vorherigen Treffen. Dank der perfekten Organisation von Heidrun „Heidi“ Krech-Hemminger war es gelungen, das Wochenende Mitte Oktober vom Sektempfang über das hervorragende Kuchenbüfett mit selbstgebackenen Köstlichkeiten aus der Heimat bis hin zum ausgezeichneten Abendessen und dem musikalischen Unterhaltungsprogramm zu einem vollen Erfolg zu machen. Bei Letzterem lockte sie zusammen mit ihrem Mann Harry Hemminger und ihrer Band die über Mittfünfziger bis in den frühen Morgen aufs Tanzparkett. Dazwischen wurde rege kommuniziert, gemeinsame Erlebnisse aus vergangenen Zeiten wurden ausgetauscht, natürlich auch über aktuelle Themen gesprochen und das nächste Klassentreffen geplant.Und das hat es in sich: Denn vomtrifft sich die Klasse in Hermannstadt, um ganz nach dem Motto „back to the roots!“ an der alten Wirkungsstätte zu feiern. Der Termin steht, die Zusagenliste für den gemeinsamen „Klassenausflug“ in die alte Heimat ist jetzt schon lang. Dann werden die „74er“ nicht nur ihre ehemalige Schule an der „11 iunie“ besuchen, sondern vier Tage all jene Orte besuchen, an denen sie eine durchwegs glückliche Kindheit und Jugend verbracht haben.Mit diesem freudigen Ausblick aufs nächste Klassentreffen verabschiedeten sich die Teilnehmer und waren sich einig: Freundschaft und Heimat verbindet auch nach Jahrzehnten und über räumliche Entfernungen hinweg. Großen Dank an alle, die dabei waren und einmal mehr zu einem rundum gelungenen Treffen beigetragen haben!

Anne Clasen