Kreisgruppe Waldkraiburg: Einladung zum Faschingsball

14.01.2017 19:00 Uhr

Bayern

Am Samstag, demorganisiert die Kreisgruppe Waldkraiburg ihren Faschingsball beim Kreuzerwirt in Mettenheim. Beginn ist um 20.00 Uhr, Saaleinlass um 19.00 Uhr. Zum Tanz spielt die High Life Band auf. Kartenvorverkauf ist am Dienstag, demvon 18.00 bis 19.00 Uhr im Siebenbürgerzimmer im Haus der Vereine. Der Vorstand freut sich auf viele Tanzfreudige und vor allem auf viele Maskenträger. Verbandsmitglieder erhalten eine Vergünstigung beim Eintrittspreis.

Herbert Liess