Kreisgruppe Karlsruhe: Siebenbürgischer Gottesdienst zu Heilige Drei Könige

06.01.2017 10:30 Uhr

Baden-Württemberg

Zum Siebenbürgischen Gottesdienst am Dreikönigsfest am 6. Januar 2017 um 10.30 Uhr laden wir alle Siebenbürger aus Karlsruhe sowie aus der näheren und weiteren Umgebung herzlich ein. Der Gottesdienst findet, wie jedes Jahr, in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz Karlsruhe statt. Wir können den Hauptgottesdienst der Alt- und Mittelstadtgemeinde nach unserer siebenbürgischen Tradition gestalten und unser siebenbürgisch-reformatorisches Erbe auch hier in der neuen Heimat, im Zentrum der Badischen Landeskirche, zu der wir jetzt gehören, repräsentativ darstellen. Das können wir nur gemeinsam mit den benachbarten Kreisgruppen aus ganz Baden-Württemberg wirkungsvoll tun. Dieser Gottesdienst ist in den letzten Jahren zu einem bedeutenden Ereignis der Darstellung und Pflege der siebenbürgischen Tradition geworden. Pfarrer Hermann Kraus wird den Gottesdienst zusammen mit der Siebenbürgischen Kantorei unter Andrea Kulin (Chorleitung und Orgel) gestalten. Im unmittelbaren Anschluss an den Gottesdienst bietet die Siebenbürgische Kantorei ein kleines Nachweihnachtskonzert. Das Konzert wird den Tag noch festlicher gestalten und zu einer beeindruckenden Feier für die Siebenbürger und auch für die alteingesessenen Gemeindemitglieder werden lassen. Anschließend laden wir alle zu einem kleinen Imbiss in gemütlicher Runde ins Gemeindehaus Hanns Löw, Kreuzstraße 13, gleich nebenan, ein.



Ort: Karlsruhe

Veranstalter: Kreisgruppe Karlsruhe

Schlagwörter: siebenbürgischer Gottesdienst