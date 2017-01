TV-Tipp: Traumfrau gesucht - Das Geschäft mit der Liebe

17.01.2017 00:15 - 01:10 Uhr

Deutschland

RTL II, Dienstag, 17. Januar, 0:15 bis 1:10

Traumfrau gesucht - Das Geschäft mit der Liebe

Partnervermittlerin Antoinette empfängt einen neuen Kunden: Der 38-jährige Peter will in Bukarest endlich eine Partnerin finden. Doch gleich sein erstes Date läuft katastrophal.

Andreas (43) aus Ludwigsburg hat ein Date mit Anna aus Moskau, die extra für ihn nach Sankt Petersburg reist. Der Manager ist sich sicher: Diese Frau ist seine Traumfrau!

Für Dennis (27) aus Köln hingegen gibt es schlechte Nachrichten. Und in Polen fliegen zwischen Walther (56+) und Vermittlerin Viola die Fetzen! Ist das Verhältnis der beiden noch zu retten?

Weitere Folgen am 23. Januar ab 23:20 Uhr.

