14.01.2017

Bayern

Zum Großen Faschingsball lädt die Kreisgruppe Landshut für den 14. Januar 2017 in das Gasthaus Luginger in Mirskofen ein. Zum Tanz und zur Unterhaltung spielen die „Power Sachsen“. Saaleinlas 19.30 Uhr. Bitte nehmt all eure Freunde und Bekannte mit. Auf euer Kommen freut sich der Vorstand.



Ort: Mirskofen

Veranstalter: Kreisgruppe Landshut

Schlagwörter: Faschingsball