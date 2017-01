Kreisgruppe Karlsfeld-Dachau: Faschingsball

21.01.2017 19:00 Uhr

Zum Faschingsball lädt die Kreisgruppe Karlsfeld-Dachau für Samstag, den 21. Januar, in das Bürgerhaus Karlsfeld ein. Saaleinlass: 19.00 Uhr, Beginn: 20.00 Uhr. Eintritt: 12 Euro Erwachsene, 8 Euro Kinder und Jugendliche in Ausbildung sowie SJD-Mitglieder, 5 Euro Kinder bis 6 Jahre mit Platzreservierung.Gute Stimmung mit der Band „Highlife“ ist garantiert. Die Dachauer Faschingsgesellschaft gibt ihr Stelldichein und wird uns mit ihren Showeinlagen erfreuen. Wegen der Bestätigung der Platzreservierungen bzw. Anmeldungen rufen Sie bitte an bei Michael Klöss, Tel. 08131/3909186, Johann Krafft, Tel. 08139/8305.

