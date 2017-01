Faschingsball in Herzogenaurach

04.02.2017 20:00 Uhr

Bayern

Unter dem Motto „Im Dschungel“ lädt die Siebenbürgische Volkstanzgruppe Herzogenaurach am 4. Februar in das Vereinshaus, Hintere Gasse 22, in Herzogenaurach ein. Für Musik und gute Laune sorgen die „Power Sachsen“. Die schönsten Masken werden prämiert. Beginn ist um 20.00 Uhr, Einlass ab 19.00 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf bei: Karl Schuster, unter Telefon: (0 91 35) 28 33, Harald Martini, Telefon: (0 91 32) 39 13.

Ort: Herzogenaurach

Veranstalter: Siebenbürgische Volkstanzgruppe Herzogenaurach, Kreisverband Nürnberg

Schlagwörter: Faschingsball