Tagung über Rumäniendeutsche in Bad Kissingen

05.03.2017 - 10.03.2017

Bayern

Eine Tagung zum Thema „Vergangenheit und Gegenwart der rumäniendeutschen Gruppen – Siedlungsgeschichte und Leidenserfahrungen“ findet vom 5. bis 10. März 2017 in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ Bad Kissingen statt.Auf dem Territorium des nach dem Ersten Weltkriegs geschaffenen Großrumänien lebten zwölf deutsche Siedlergruppen: Siebenbürger Sachsen, Banater und Sathmarer Schwaben, Bessarabiendeutsche, Buchenlanddeutsche, Dobrudschadeutsche, Landler, Durlacher, Deutschböhmen, Steyrer, Temeswarer, Zipser.Folgende Referenten haben ihre Teilnahme zugesagt: Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch: Eine kurze Geschichte der Siebenbürger Sachsen; PD Dr. Mariana Hausleitner: Die Banater Schwaben und Die Rumäniendeutschen und der Nationalsozialismus; Dr. Meinolf Arens: Die Bukowinadeutschen; Dr. Cornelia Schlarb: Die Bessarabiendeutschen; Dr. Markus Bauer: Rumänien im Ersten Weltkrieg; Erwin Josef Ţigla: Die Banater Berglanddeutschen; Dr. Martin Jung: Deutsche in Bukarest und Geschichtspolitik und Geschichtskultur in Rumänien seit dem Sturz des Kommunismus bis zum EU-Beitritt; Michael Markel: Literarische Bearbeitungen der Russlanddeportation der Rumäniendeutschen; Winfried Ziegler: Die deutsche Minderheit in Rumänien nach 1989.Außerdem werden in Anwesenheit der Regisseure Filme von Peter Miroschnikoff, langjähriger ARD-Korrespondent in Rumänien vor und nach 1989, und Günter Czernetzky gezeigt.Die für alle interessierten Personen offene Tagung beginnt am Sonntagnachmittag mit dem gemeinsamen Kaffeetrinken und geht am folgenden Freitag mit dem Frühstück zu Ende. Die Teilnahme kostet 150 Euro, zuzüglich Kurtaxe (8,50 Euro) und gegebenenfalls Einzelzimmerzuschlag (40 Euro für den gesamten Zeitraum) und beinhaltet Unterkunft, Verpflegung und Programmkosten. Bitte melden Sie sich umgehend unter dem Stichwort: „Rumänien“, spätestens bis zum 10. Februar, beim „Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: (09 71) 71 47 14, E-Mail: info [ät] heiligenhof.de, an. Den genauen Programmablauf können Sie auf der Homepage www.heiligenhof.de einsehen.