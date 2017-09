17.09.2017 14:00 Uhr

Baden-Württemberg

Sonntag, 17. September, 14.00 Uhr: Tag der Heimat in Stuttgart

Der Landesverband Baden-Württemberg des Bundes der Vertriebenen (BdV) veranstaltet den Tag der Heimat unter dem Leitwort: „Einsatz für Menschenrechte, Heimat und Verständigung“ am 17. September um 14.00 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Berliner Platz 1-3, in Stuttgart. Die Festveranstaltung im Hegelsaal (Saalöffnung 13.00 Uhr) steht im Zeichen von „65 Jahre Bund der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften – Landesverband Baden-Württemberg“. Im Vorprogramm spielt die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart. Nach der Begrüßung durch die BdV-Landesvorsitzende Iris Ripsam MdB hält der Stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl, Minister für Inneres, Digitalisierung und Migration und Landesbeauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler, die Festansprache. Die Eintrittsplakette kostet drei Euro. Kranzniederlegung am Denkmal für die Opfer von Flucht und Vertreibung in Bad Cannstatt um 11.00 Uhr.

Ort: Stuttgart, Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Berliner Platz 1-3

Veranstalter: BdV-Kreisverband Stuttgart

Schlagwörter: Tag der Heimat

Mitwirkende Kulturgruppen: Siebenbürger Trachtenchor Stuttgart