Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Hoffest auf der Alb am Muttertag mit Original Karpaten-Express

14.05.2017 11:00 Uhr

Baden-Württemberg

6. Mai 2017: Jahreskonzert in der Festhalle NordheimNeben dem Neujahrsball ist das Hoffest der Familie Rauscher ein weiterer Höhepunkt im Jahresprogramm der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Passend zum Ambiente, dem Heidäckerhof 1 in 72531 Hohenstein-Ödenwaldstetten, spielt unser Original Karpaten-Express am 14. Mai bekannte und weniger bekannte Perlen der Volksmusik im böhmisch-mährischen Stil. Beginn: 11.00 Uhr, Ende: ca. 17.00 Uhr. Dazu werden kulinarische Spezialitäten aus Siebenbürgen angeboten wie z.B. Mititei und Lan­gosch. Auch süßes Gebäck aus unserer alten Heimat darf freilich nicht auf dem Speiseplan fehlen. Das Sahnehäubchen unter den Speisen bildet der original „Albbüffelkäs“ aus der Büffelhaltung der Hofkäserei, der bei jedem Fest sehr schnell vergriffen ist: Späte Gäste können nur noch die aus Rumänien stammenden Büffel der Familie Rauscher betrachten. Unsere Gastgeber, Helmut Rauscher und Karin Delessert, sind ebenfalls musikalisch aktiv und beeindrucken ihre Gäste mit den urigen Alphorn-Klängen ihrer „Albbüffelhörner“.Wir hoffen, Sie auch in diesem Jahr bei gutem Wetter unterhalten zu dürfen, aber wir sind auch gegen Regen bestens gerüstet: Wenn das Wetter nicht mitspielt, wird die Veranstaltung in die große Scheune des Bauernhofs verlagert.2. Juli: Buchfest in Bietigheim Bissigen18. Juli: SchoWo (Schorndorfer Woche) in Schorndorf3.-14. August: Rumänienreise zum Sachsentreffen in Hermannstadt3. September: Kurparkkonzert in Stuttgart-Bad Cannstatt17. September: Tag der Heimat in der Liederhalle Stuttgart1. Oktober: Erntedankfest der Kreisgruppe Stuttgart in der Sängerhalle UntertürkheimWeitere Informationen auf www.karpaten-express.de oder unter Telefon: (0711) 3460294.