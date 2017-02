Termine der Kreisgruppe Böblingen

23.02.2017

Baden-Württemberg

23. Februar, 19.00 Uhr: Stammtisch-Vereinsabend im Vereinsheim in Böblingen



19. März, 15.00 Uhr: Kultureller Nachmittag im Bürgerhaus Maichingen mit Chor, Blasmusik und sächsischem Theater der Kreisgruppe Böblingen „Kathrengball“ von Frida Binder-Radler.



30. März, 19.00 Uhr: Stammtisch-Vereinsabend im Vereinsheim in Böblingen



22. April, 20.00 Uhr Frühlingsfestball – Dirndl und Lederhosen im Bürgerhaus in Maichingen mit Andreas Hammerschmid und den „Schlagerbengeln“.



27. April, 19.00 Uhr: Stammtisch-Vereinsabend im Vereinsheim in Böblingen



1. Mai: Maifeier im AWO-Waldheim Böblingen, Heuweg 3, mit Mici, Bier, Blasmusik und vielem mehr



14. Mai: Muttertagsgottesdienst in der Christuskirche Sindelfingen mit Chor, Blasmusik und diversen Beiträgen



25.-28. Mai: Ausflug nach Holland: Amsterdam, Den Haag, Scheveningen. Wer Interesse hat mitzufahren, melde sich bei Hildegard Kijek, Telefon: (0171) 9317832, E-Mail: hildegard.kijek [ät] googlemail.com, an.



4. Juni: Heimattag in Dinkelsbühl, Umzug. Bei genügend Anmeldungen gibt’s einen Bus aus Böblingen.



22. Juli: Kronenfest in Böblingen am See



Ort: Böblingen

Veranstalter: Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e. V.

Schlagwörter: Stammtisch