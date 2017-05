14.05.2017 09:30 Uhr

Baden-Württemberg

14. Mai: Muttertagsgottesdienst mit Chor, Blasmusik und diversen Beiträgen, diesmal in der Versöhnungskirche am Goldberg, Goldbergstraße 33, in 71065 Sindelfingen. Die Liturgie nach siebenbürgischem Ritus wird von Pfarrer Andreas Fuss abgehalten. Beginn: 9.30 Uhr. Nach dem Gottesdienst gibt es, wie jedes Jahr, ein kleines Platzkonzert vor der Kirche mit Bewirtung durch die Kreisgruppe. Alle, die diese schöne Tradition pflegen wollen, sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst zu besuchen.

Ort: Versöhnungskirche am Goldberg, Goldbergstraße 33, 71065 Sindelfingen

Veranstalter: Siebenbürger Sachsen Kreis Böblingen e. V.

Schlagwörter: Muttertagsgottesdienst

Mitwirkende Kulturgruppen: Chor Böblingen, Blaskapelle Böblingen