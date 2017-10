Termine der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd

15.10.2017

Baden-Württemberg

Sonntag, 19. März: Wanderung auf einem Glaubensweg rund um Schwäbisch Gmünd Treff: 13.00 Uhr, Parkplatz Gotteszell, Wanderführer: Albert Terschanski.



Freitag, 14. April, 14.00 Uhr: Pokalkegelturnier im Laichle in Mutlangen



Montag, 17. April, 10.00 Uhr: Siebenbürgischer Ostermontagsgottesdienst mit Pfr. Karl-Heinz Scheide in der Augustinus-Kirche in Schwäbisch Gmünd.



Montag, 1. Mai: Wandertag rund um Waldstetten, Treffpunkt: 11.00 Uhr, Laurentiuskirche in Waldstetten. Es führt Michael Bertleff. Anschließend gemeinsames Grillen im Garten der Familie Mori in Waldstetten.



Sonntag, 4. Juni: Heimattag in Dinkelsbühl, die Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd beteiligt sich am Trachtenumzug mit der Tanzgruppe und der Siebenbürger Blaskapelle Schwäbisch Gmünd.



Sonntag, 11. Juni: Wanderung im Rottal bei Täferrot. Treff: 13.00 Uhr, Parkplatz Gotteszell, Wanderführer: Albert Terschanski.



1.-2. Juli: Zweitägiger Ausflug gemeinsam mit der Kreisgruppe Aalen



Sonntag, 9. Juli: Grillfest in den Seeanlagen in Hussenhofen. Kein Ersatztermin!



Sonntag, 24. September: Kulturelle Veranstaltung 500. Reformationsjubiläum im Gasthof Hirsch in Herlikofen



Sonntag, 15. Oktober: Weinbergwanderung (Ort wird kurz vorher entschieden). Treff: 13.00 Uhr, Parkplatz Gotteszell, Wanderführer: Albert Terschanski und Helmuth Zekel.



Mittwoch, 1. November: Gedenkfeier an Allerheiligen auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof in Schwäbisch Gmünd.



Sonntag, 5. November: Kulturnachmittag mit der Kreisgruppe Aalen in Böbingen in der SGV Halle mit dem Auftritt der Siebenbürger Blaskapelle Schwäbisch Gmünd.



Samstag, 9. Dezember: Weihnachtsfeier der Vereinsmitglieder im ev. Augustinus Gemeindehaus in Schwäbisch Gmünd.



Sonntag, 31. Dezember: Silvesterfeier im Gasthof Hirsch in Herlikofen.

Änderungen vorbehalten.



Für Fragen zu unserer Kreisgruppe und dem Verband sind nachstehende Vorstandsmitglieder zuständig: Matthias Penteker, erster Vorsitzender; Telefon: (0 71 71) 8 80 94, Mobil: (01 73) 8450778, E-Mail: matthias [ät] penteker.de; Renate Fritsch, stellvertretende Vorsitzende, Telefon: (0 71 73) 71 68 41, Mobil: (01 76) 24 14 82 80, E-Mail: renate70.fritsch[ät]t-online.de; Gertrude Molner, stellvetretendeVorsitzende; Telefon:

(0 71 71) 56 43, Mobil: (01 76) 39 83 79 49; E-Mail: gertrude.molner[ät]gmx.de; Jutta Caplat, Schriftführerin, Telefon: (0 71 71) 8 17 31, E-Mail: jutta.caplat[ät]t-online.de; Michael Penteker, Kassenwart, Telefon: (0 71 71) 6 85 97.

