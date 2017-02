25.02.2017

Hessen

Der Faschingsball der Kreisgruppe Mittelhessen findet am 25. Februar 2017 in den Hüttenberger Bürgerstuben in 35625 Hüttenberg statt. Einlass ist um 19.00 Uhr, Beginn um 20.00 Uhr. Für die passende Musik sorgt das „Duo Edelstein“.

Der Vorstand