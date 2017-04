Dritter Arbeitseinsatz in Großau

27.04.2017 - 01.05.2017

Rumänien/Siebenbürgen

Die HOG Großau lädt zum dritten Arbeitseinsatz vom 27. April bis 1. Mai 2017 auf dem Friedhof und in der Kirchenburganlage in ­Großau ein. Es sind alle recht herzlich eingeladen, die uns tatkräftig unterstützen wollen. Willkommen ist jede helfende Hand, auch wenn es nur für einen Tag oder einen Nachmittag ist.Übernachtung und Verpflegung werden unentgeltlich im Pfarrhaus bereitgestellt. Die Anreise erfolgt auf eigene Kosten. Eine sehr gute und schnelle Alternative ist das Fliegen. Bei rechtzeitiger Buchung kann man sogar ein richtiges Schnäppchen machen. Vor dem Hermannstädter Flughafen stehen Taxis zur Verfügung. Die Adresse der Großauer Kirchenburg lautet: RO-557085 Cristian, Strada X Nr. 40. Auf Wunsch kann auch eine Abholung vom Flughafen organisiert werden. Abholtag und Ankunftszeit sind vor Beginn des Fluges einer der beiden unten genannten Kontaktpersonen mitzuteilen.Die Arbeiten beschränken sich auf Mähen, Unkraut jäten und Grabpflege. Die dafür benötigten Arbeitsutensilien werden vor Ort bereitgestellt. Besondere Kenntnisse für den Umgang mit den Geräten sind nicht zwingend notwendig. Eine Einweisung für die richtige und sichere Handhabung erfolgt vor Ort. Sicherheit wird bei uns großgeschrieben. Entsprechende Schutzkleidung wie Handschuhe, Arbeitskleidung etc. sind bitte selber mitzubringen. Nach unserem Arbeitseinsatz werden die nächsten anfallenden Mäharbeiten von einem ortsansässigen Großauer durchgeführt.Am Abend kann der Tag bei lockerer, gemütlicher und geselliger Atmosphäre ausklingen. Weiterhin ist ein gemeinsamer Ausflugstag geplant. Um effektiv planen zu können, wird um Anmeldung bei einer der Kontaktpersonen bis zum 31. März gebeten: Christian Ramsauer, E-Mail: christian.ramsauer[ät]gmx.de, Telefon: (0162) 7548357; Dagmar Baatz, E-Mail: DBaatz[ät]gmx.de, Telefon: (01 76) 22 50 97 61.

Euer HOG-Vorstand