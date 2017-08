09.09.2017 14:00 Uhr

Baden-Württemberg

Hallo Jaader!Das 18. Große Jaader Treffen findet am Samstag, demin Schwäbisch Gmünd statt. Es beginnt mit einem festlichen Gottesdienst um 14.00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche, An der oberen Halde 24, in 73527 Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof. Danach feiern wir im Tanzsportzentrum Disam, An der Stauferklink 3, 73557 Mutlangen. Alle Jaader Landsleute und deren Freunde sind herzlich eingeladen. Weitere Einzelheiten folgen.

Horst Göbbel