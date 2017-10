Termine der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg

17.10.2017

Den Auftakt bildet der Marienball der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg (SBA) am Samstag, dem 11. Februar, ab 17.00 Uhr, beim TSV Haunstetten, Landsberger Straße 3, in Augsburg. Eintrittskarten für die in der alten Heimat sehr populäre und seit kurzem auch hier „wiederbelebte“ Tanzveranstaltung gibt es für zehn Euro an der Saalkasse.Im Frühjahr erfreut die SBA die Freunde der Blasmusik am Samstag, dem 22. April, beim Augsburger Frühjahrsplärrer im Schallerzelt. Beginn ist 12.00 Uhr. Wenn Petrus „mitspielt“ und uns gutes Wetter beschert, findet am Maifeiertag (1. Mai) die allseits beliebte öffentliche Probe am Augsburger Autobahnsee statt.Traditionsangelegenheit und landsmannschaftliche Ehrensache ist dann am Pfingstsonntag, dem 4. Juni, die musikalische Begleitung des Fest- und Trachtenumzugs beim Heimattag der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl.Am Sonntag, dem 26. Juni, spielt die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg ab 11.00 Uhr beim Pfarrfest im Garten der Hl.-Dreifaltigkeits-Kirche, Ulmer Straße 195a, in Augsburg auf.Eine weitere siebenbürgische Traditionsveranstaltung unter musikalischer Mitwirkung der SBA ist das Kronenfest am Sonntag, dem23. Juli, ab 14.00 Uhr, bei der Andreas-Kirche, Eichendorffstraße 4, in Augsburg.Gegen Ende der sommerlichen Auftritte begleiten die Musiker der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg am Samstag, dem 26. August, ab 12.00 Uhr, den Umzug in der Katharinengasse zum Plärrer.Eine Woche später, am Samstag, den 2. September, finden die SBA-Freunde die gefragte Blasmusik-Formation ab 12 Uhr im Schallerzelt des Herbstplärrers.Derzeit letzte fest geplante musikalische SBA-Veranstaltung des Konzertjahres ist die Teilnahme am Dienstag, dem 17. Oktober, 16.00 Uhr, bei der Lechhauser Kirchweih in der Augsburger Klausstraße. Aufgrund der Beliebtheit der Jubiläumskapelle und der Nachfrage sind durchaus weitere Auftritte oder Änderungen des geplanten Programms möglich. Daher empfehlen wir den Freunden der Siebenbürger Blaskapelle Augsburg, immer wieder die Website www.siebenbuerger-blaskapelle-augsburg.de zu besuchen.

