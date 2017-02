Faschingsball der Nachbarschaft Fürth

24.02.2017

Bayern

Die Nachbarschaft Fürth des Kreisverbands Nürnberrg lädt zum Faschingsball am 24. Februar, ab 12 Uhr in die Gaststätte Volkswohl, Höfener Straße 80, in Fürth ein. Die Linienbusse 39 (Oststraße) und 177 (Schieräckerstraße) fahren in die Nähe der Gaststätte. Kosten: 20 Euro, inklusive Mittagessen, Kaffee und Live-Musik. Bitte Kuchen und gute Laune mitbringen. Eine lustige Kopfbedeckung und heitere Beiträge wären nett. Nähere Informationen und Anmeldungen bei Gerda Bürger, Telefon: 73 24 06.



Ort: Fürth

Veranstalter: Nachbarschaft Fürth

Schlagwörter: Faschingsball