Autorenlesung Hans Bergel in Nürnberg: "Mythische Karpaten"

23.02.2017

Bayern

Herzliche Einladung zur Lesung des siebenbürgischen Autors Hans Begel am Donnerstag, den 23. Februar, um 19.30 Uhr im Zeitungs-Café Hermann Kesten, Peter-Vischer-Straße 3, in Nürnberg. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird organisiert vom Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher in Kooperation mit dem Bildungscampus Nürnberg.



Hans Bergel, geboren 1925 in Rosenau bei Kronstadt, ist Schriftsteller, Dichter und Essayist. Er war bereits Mitglied der rumänischen Ski-Nationalmannschaft, Cellist und Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks sowie Chefredakteur der Siebenbürgischen Zeitung. Bekannt wurde er vor allem als Journalist und Redner, der die Menschenrechtsverletzungen des Ceaușescu-Regimes anprangerte und sich von der Bundesrepublik aus unermüdlich für die Einhaltung der Menschenrechte in Rumänien einsetzte. Bergels antikommunistischen Widerstand beantwortete das Regime mit mehrmaliger Inhaftierung, schwerster Zwangsarbeit und jahrzehntelanger Bespitzelung durch den Geheimdienst Securitate – selbst nachdem er 1968 in die BRD emigriert war. In seinen unzähligen Artikeln, Gedichten, Radiofeatures, Sachbüchern und Romanen zeichnet Hans Bergel nicht nur die Schreckensjahre der Diktatur nach, er beschreibt auch die jahrhundertealte Geschichte und die mythische Landschaft des Vielvölkerraumes der Karpaten. Detailliert, anschaulich, fesselnd. In Nürnberg wird er u.a. den Text „Die Karpaten. Historischer und mythischer Lebensraum“ aus seiner neuesten Buchveröffentlichung „Glanz und Elend der Siebenbürger Sachsen“ lesen. Bergel ist u. a. Träger des Bundesverdienstkreuzes, Ehrendoktor der Universität Bukarest und Ehrenbürger Kronstadts, der Stadt, mit der Nürnberg seit zehn Jahren eine Städtefreundschaft pflegt.

Ort: Nürnberg

Veranstalter: Kulturbeirat zugewanderter Deutscher in Nürnberg

Schlagwörter: Lesung