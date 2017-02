Kreisgruppe Heilbronn: Tagesfahrt nach Neustadt an der Weinstraße und Speyer

05.03.2017

Baden-Württemberg

Liebe Reisefreunde, erleben wir doch wieder einmal etwas Besonders: eine Tagesfahrt am Sonntag, den 5. März, nach Neustadt a. d. Weinstraße zum „Petit Salon du Chocolat“ und nach Speyer mit Dom- und Stadtbesichtigung. Geplanter Ablauf: Abfahrt in Heilbronn 8.15 Uhr ab Kraichgauplatz, 8.30 Uhr Karlstraße nach Neustadt a.d.Weinstraße, 10.00 Beginn im „Petit Salon du Chocolat“ / Aufenthalt bis ca. 14.00 Uhr, von 14.30 bis ca. 17.00 Aufenthalt in Speyer mit Besuch des Doms (UNESCO-Weltkulturerbe) und Kaffeepause, ca. 18.30 Uhr Ankunft in Heilbronn. Kosten pro Person: 40 Euro (bei 30 Personen). Der „Petit Salon du Chocolat“ lädt alle Freunde bester Schokoladen, Pralinés und Macarons in den Saalbau zu Neustadt, um an diesem außergewöhnlichen Reigen süßen Naschwerks teilzunehmen. Die Jugend, Lehrlinge vom ersten bis dritten Lehrjahr, kann sich im Wettbewerb „Freestyle“ messen. Der 11. „Petit Salon du Chocolat“ thematisiert den Ursprung der Schokolade. Kreativ, süß und authentisch, dafür stehen die zwölf Chocolatiers aus Frankreich und Deutschland, die sich beim 11. „Petit Salon du Chocolat“ am 4. und 5. März präsentieren. Sie alle widmen sich mit ihren Produkten dem Motto des Salons „Chocolat Grand Cru – der Ursprung der Schokolade“. Wenn die Besucher die süßen Stücke im historischen Saalbau in Neustadt an der Weinstraße verkosten, werden die Meister ihres Fachs das Beste auftischen, was sich aus Grand-Cru-Schokoladen zaubern lässt. Sobald Interesse gezeigt wird, arbeiten wir die Details der Reise aus und benachrichtigen die Teilnehmer. Anmeldungen ab sofort bei Johannes Kravatzky, Tel. (0 71 32) 1 60 61 33, E-Mail: jkravatzky [ät] gmail.com.

J. K.