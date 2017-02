Urzeln beim Faschingsumzug in Dischingen

26.02.2017

Baden-Württemberg

Faschingsumzug in Dischingen: Und weiter geht das närrische Treiben! Die Kreisgruppe Heidenheim läuft am 26. Februar beim Faschingsumzug in Dischingen in selbst genähten Urzelkostümen mit. Wer auch als Urzel verkleidet mitlaufen will, kann sich bei Michael Roth jun., Telefon: (0 73 21) 3 53 03 27, anmelden oder als Zuschauer bei diesem sehenswerten Faschingsumzug dabei sein. Man trifft sich ab 10.00 Uhr beim Vereinsheim in Schnaitheim. Abfahrt ist um 11.11 Uhr. Der Faschingsumzug startet um 13.33 Uhr in Dischingen. Nach dem Umzug trifft man sich wieder im Vereinsheim in Schnaitheim, um das närrische Treiben ausklingen zu lassen.

Martin Schuster