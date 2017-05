Kreisgruppe Wolfsburg: Muttertagsfeier

13.05.2017

Niedersachsen/Bremen

11. Februar, 20.00 Uhr: Faschingsball der „Karpatentänzer“ mit dem Duo „M&H“ im DGH Warmenau, Strauberg 7, in Wolfsburg; Einlass: 19.30 Uhr; bitte im Faschingskostüm kommen! Karten sind erhältlich bei Familie Dengel, Telefon: (05363) 73504, Familie Meltzer, Telefon: (05363) 72819.



19. März, 14.00 Uhr: Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Wolfsburg im Mehrgenerationenhaus, Hansaplatz 17, Wolfsburg-Nordstadt



17. April, 10.00 Uhr: Ostergottesdienst in der St. Petrus-Kirche Vorsfelde mit anschließendem Mittagessen im „Goldenen Stern“



30. April, 15.00 Uhr: Hafenkonzert im Spiegelsaal/CongressPark mit dem Maritimen Chor, Shantychor Drömlingsänger und Siebenbürger Blaskapelle Wolfsburg; Karten zu 10 Euro gibt es im Vorverkauf ab sofort: an der Konzertkasse der WAZ (Wolfsburger Allgemeine Zeitung), bei Stilles Buchhandlung in Fallersleben, beim Presse-Tabak-Shop Gorki in Vorsfelde, bei Meta Bodendorfer, Telefon: (05363) 71109, und an der Tageskasse im CongressPark Wolfsburg; Einlass und freie Platzwahl ab 14.30 Uhr



13. Mai, 14.00 Uhr: Muttertagsfeier in der Bonhoeffer-Kirche, Jenaer Straße 39, Wolfsburg-Westhagen



25. Juni, 11.00 Uhr: Kronenfest in der Mehrzweckhalle Kästorf, Im Wiesengrund 21

Ort: Wolfsburg

Veranstalter: Kreisgruppe Wolfsburg

Schlagwörter: Muttertagsfeier