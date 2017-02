Autorenlesung im Haus der Heimat Nürnberg

02.03.2017 18:00 Uhr

Bayern

Herzliche Einladung zur Autorenlesung "Links blinken und rechts abbiegen!? Satiren, Geschichten, Bonmots mit Heinrich Heini"

am Donnerstag, den 2. März, um 18.00 Uhr im Haus der Heimat, Imbuschstraße 1, in Nürnberg. Der in Hermannstadt geborene und am Bodensee lebende Satiriker Heinrich Höchsmann legt seinen Erstling „Die 100 Seiten des Herrn Siegerius“ vor. Angestiftet von der Schlitzohrigkeit Kafkas, hält Herr Siegerius u.a. der Gesellschaft den Spiegel vor. Der Eintritt ist frei.



Ort: Haus der Heimat Nürnberg

Veranstalter: Kreisverband Nürnberg

Schlagwörter: Autorenlesung