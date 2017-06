Kreisgruppe Heilbronn: Natur und Kultur am Neusiedler See

18.06.2017 - 23.06.2017

Baden-Württemberg

Das Reisereferat der Kreisgruppe Heilbronn lädt vomzu „Natur und Kultur am Neusiedler See. Zu Besuch bei Esterhazys und Joseph Haydn“ ein. Der Neusiedler See liegt sowohl auf österreichischem als auch auf ungarischem Staatsgebiet. Wegen Fauna und Flora in den beiden Nationalparks Neusiedler Seewinkel und Fertö-Hansag wurde die Region in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen. Haydn, der Esterhazysche Hofkomponist und Begründer der Wiener Klassik, verweilte viele Jahre im Schloss Fertöd. Im Konzertsaal des Schlosses wurde 1772 seine Abschiedssymphonie uraufgeführt.1. Tag. Anreise nach Sopron (Ödenburg). Die Stadt ist heute eines der bedeutendsten Touristik-Zentren in Nordwest-Ungarn. Zimmerbezug und Abendessen im Drei-Sterne-Superior Hotel Löver in Sopron www.hotellover.hu/de. Das Hotel liegt in einem schönen Teil Soprons, ist von Wäldern umgeben und bietet wohltuende Wellness-Programme zum Entspannen an.2. Tag: Sopron – Schloss Fertöd. Frühstück vom Büfett. Am Vormittag unternehmen Sie eine Stadtführung durch Sopron, die wohl einzige Stadt in Ungarn, deren Innenstadt fast völlig unversehrt erhalten wurde. Weiter steht die Fahrt zum Schloss Fertöd auf dem Programm. Der prächtige Barockbau, welcher Ähnlichkeiten mit Schloss Schönbrunn in Wien aufweist, besteht aus einem Hauptgebäude und Freitreppen zum Mitteltrakt. Schloss Esterházy war 1766 das prächtigste Schloss Ungarns.3. Tag: Geführter Ganztagesausflug in der Region Neusiedler See. Zuerst fahren wir nach Eisenstadt und besuchen danach Rust. Am Nachmittag: einstündige Schifffahrt auf dem Neusiedler See. An Mitteleuropas größtem Steppensee treffen Puszta und Schilfgürtel aufeinander, liebliche Weinberge auf einen weiten Horizont – die Region ist ein einzigartiges Biosphärenreservat. Der Bus holt die Gruppe in Illmitz ab und bringt sie durchs Burgenland zurück zum Hotel.4. Tag: Ausflug in die Hauptstadt der Slowakei, Preßburg (Bratislava). Bei einer Stadtrundfahrt oder einem Rundgang lernen Sie die aufstrebende Stadt an der Donau näher kennen.5. Tag: Györ – Sopron. Mit unserer Reiseleitung starten Sie heute nach dem Frühstücksbüfett zu einer Fahrt nach Györ. Die Hochburg von Westungarn liegt an der Donau und der Raab und ist eine Provinzstadt mit Flair und Pfiff. Kultur wird in Györ großgeschrieben, die Stadt hat eines der modernsten Theater Europas. Am Nachmittag lernen wir wieder in Sopron, bei einer Weinprobe typische Weine der Region kennen.6. Tag: Heimreise. Die Rückreise erfolgt mit entsprechenden Pausen wieder auf dem gleichen Weg zurück nach Deutschland in den Heimatort.Preis: 489 Euro im Doppelzimmer, 65 Euro Einzelzimmerzuschlag (bei mindestens 29 Personen). Leistungen: Reise im modernen Reisebus, 5 x Übernachtung mit Frühstücksbüfett,5 x Abendessen vom Büfett (oder Vier-Gänge-Menü), ganztägige örtliche Reiseleitung am 2., 3. und 5. Tag, Eintritt Schloss Fertöd, Ausflug Neusiedler See, Schifffahrt auf dem Neusiedler See, Ausflug nach Bratislava (Stadtführung), Ausflug nach Györ, Weinprobe in Sopron. Interessierte Teilnehmer erhalten nochmals eine ausführliche Reisebeschreibung. Anmeldungen bei Johannes Kravatzky, Telefon: (0 71 32) 1 60 61 33, E-Mail: jkravatzky@gmail.com.

J. K.