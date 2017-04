HOG Durles: Einladung zum Durleser Treffen

06.05.2017 - 07.05.2017

Berlin/Neue Bundesländer

Liebe Durleser, wir wünschen allen ein gesundes Jahr 2017 voller Glück und Freude.Der Vorstand der HOG Durles hat am 29. Oktober 2016 in Emskirchen alle Belange rund um unseren geliebten Heimatort besprochen. Nach einem Rückblick auf unser großes Treffen im Sommer 2016 in der alten Heimat wurde unser nächstes Treffen amgeplant. Hierzu sind alle Durleser mit ihren Familien in den Thüringer Wald eingeladen: Ahorn Berghotel, Zum Panoramablick 1, 99894 Friedrichroda. Die bisherige Anlage in Fürth-Ronhof stand leider nicht mehr zur Verfügung, so entschieden wir uns für Friedrichroda, wo bereits viele siebenbürgische HOGs ihre Treffen abhielten.Unser Programm beginnt am Samstag, dem 6. Mai, nach der individuellen Anreise: ca.14 Uhr Begrüßung und Mittagessen vom reichhaltigen Büfett, ca. 16.30 Uhr Kaffee und ein Stück Thüringer Blechkuchen (Kleingebäck und Kuchen können bei Bedarf gerne mitgebracht werden, vor Ort gibt es allerdings keine Kühlmöglichkeit), ca. 19 Uhr kalt-warmes Büfett, ab ca. 20.30 Uhr Ball mit der Band „Memories“. Wer möchte, kann diese Gelegenheit gerne dazu nutzen, seine Tracht auszuführen. Sonntag, den 7. Mai 2017: ab 7.00 Uhr reichhaltiges Frühstücksbüfett, bis 10.00 Uhr check-out, 10.00 Uhr eventuell Besuch des Gottesdienstes in der evangelischen Kirche Friedrichroda. Das Hotel bietet ein vielseitiges Freizeitprogramm, u.a. freie Nutzung des größten Hotel-Innenpools in Thüringen (25 x 10 m) und des Fitnessraums. Das Hotel ist knapp 40 km von der Wartburg entfernt und diese ist im großen Jubiläumsjahr der Reformation sicher eine Reise wert.Preise inkl. Übernachtung, Kurtaxe und allen Leistungen (s. o.): Im Einzelzimmer 100 Euro, im Doppelzimmer 95 Euro pro Erwachsener; für eine Verlängerungsnacht (z. B. Anreise am Freitag) inkl. Kurtaxe im Einzelzimmer 63 Euro, im Doppelzimmer 52 Euro pro Erwachsener. Kinderpreise inkl. aller Ermäßigungen: im Zimmer der Eltern bis 5,9 Jahre kostenfrei; im Zimmer der Eltern von 6 bis 13,9 Jahre 30 Euro; 2 bis 3 Kinder im separaten Zimmer von 0 bis 13,9 Jahre 25 Euro; Single mit Kind von 0 bis 13,9 Jahre (Erwachsener zahlt Doppelzimmerpreis) 25 Euro. Es gelten die hoteleigenen Stornierungsbedingungen.Wir bitten um Anmeldung und Überweisung der Kosten bis zum 25. März auf folgendes Konto: Herta Breit, Konto-Nr. 20379179, BLZ 74350000, Sparkasse Landshut, IBAN: DE95 7435 0000 00 20 379179, SWIFT-BIC: BYLADEM1LAH. Bitte außer dem Namen unbedingt auch den Wohnort, die Anzahl der Zimmer sowie die Zimmerkategorie (z. B. 1 Doppelzimmer) angeben. Wichtig: Wir bitten um Verständnis, dass die Zimmerpreise nur für Buchungen bis zum 30. März 2017 gelten. Danach entfallen die Sonderkonditionen.Weil uns nicht immer alle Adressänderungen bekannt sind, bitten wir darum, Verwandte und Bekannte über das Treffen zu benachrichtigen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an Annemarie Kirschner, Tel. (0 91 04) 82 42 90, oder Herta Breit, Tel. (0 87 04) 86 15.Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit möglichst vielen Durlesern, ihren Familien und Freunden!

Der Vorstand