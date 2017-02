Faschingstanz in München

26.02.2017

Baden-Württemberg

Die Original Siebenbürger Blasmusik München organisiert in Zusammenarbeit mit dem Böhmerwälder Heimat- und Trachtenverein, Ortsgruppe München, am Sonntag, dem 26. Februar, einen gemeinsamen Faschingstanz im Sudetendeutschen Haus, Hochstraße 8 in München. Beginn ist 15.00 Uhr. Für gute Stimmung sorgt die Original Siebenbürger Blasmusik München unter der Leitung von Georg Philp. Für das leibliche Wohl sorgt die Pächterin des Hauses des Deutschen Ostens, Annerose Kloos, mit Krapfen und anderen siebenbürgischen Spezialitäten. Der Eintritt beträgt 10 Euro.Das Sudetendeutsche Haus ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, Haltestelle „Rosenheimer Platz“. Um besser planen zu können, ist eine Anmeldung bei Renate Ruchty, Telefon: (08091) 3934360, oder Erika Weinert, Telefon: (089) 145567, erwünscht. Auf euer Kommen freuen sich die Veranstalter.

Wilhelm Spielhaupter