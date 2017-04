Einladung zum Schaaser Treffen

06.05.2017

Bayern

Liebe Schaaser, Angehörige, Freunde und Bekannte der Schaaser Nachbarschaft, unser 39. Treffen findet amim Bürgerhaus in Karlsfeld bei Dachau statt. Damit es ein Erfolg werden kann, an dem wir alle unsere Freude haben, hoffen wir auf rege Teilnahme. Der Gottesdienst um 10.00 Uhr mit Pfarrer Konrad Schullerus wird im Bürgerhaus stattfinden, da die Kirche belegt ist. Es folgen die Begrüßungsansprache mit Rechenschaftsbericht und Mitteilungen durch den Vorstand. Wie im letzten Nachbarzeichen mitgeteilt, wollen wir auch einen neuen Vorstand der HOG Schaas wählen. Um entsprechende Vorschläge wird gebeten.Ab 12.00 Uhr gibt es Mittagessen im Bürgerhaus. Als besonderer Höhepunkt wird um 14.00 Uhr das siebenbürgisch-sächsische Singspiel „Bäm Brännchen“ von der Theatergruppe Böblingen unter der Leitung von Brunhilde Drotleff aufgeführt. Anschließend werden Kaffee und selbst gebackener Kuchen vom Kuchenbüfett angeboten. Das „Party Trio“ spielt von 18.00 bis 23.00 Uhr zum Tanz auf. Der Eintrittspreis beträgt acht Euro für Mitglieder, 14 Euro für Nichtmitglieder (Gäste sind herzlich willkommen), fünf Euro für Jugendliche (Schüler ab 14 Jahren und Studenten). Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Auf ein fröhliches Wiedersehen in Karlsfeld freuen sich die Mitglieder des Vorstandes.

Paul Sattler