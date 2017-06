Siebenbürger Nachmittag Fürth

21.06.2017

Bayern

Die regelmäßigen Begegnungen bei Kaffee und Kuchen, mit kulturellen Beiträgen und bereichert durch das gemeinsame Singen bekannter Lieder finden jeweils am Mittwoch von 14.30-16.30 Uhr im Gemeindehaus der St.-Pauls- Kirche, Dr.-Martin-Luther-Platz 1, in Fürth statt. ACHTUNG: Am 19. April entfällt der Siebenbürger Nachmittag wegen Bauarbeiten im Gemeindesaal St. Paul. Weitere Termine 2017: 15. März, 17. Mai, 21. Juni, 19. Juli, 20. September, 18. Oktober, 15. November, 6. Dezember.