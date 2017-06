Nachbarschaft Schwabach: Reise Heidelberg, Worms, Speyer

14.06.2017 - 17.06.2017

Rheinland-Pfalz/Saarland

Heidelberg, Worms, Speyer – Wein und Luther auf der Spur: Gehen Sie mit auf die Spurensuche von Mittwoch, dem 14. Juni, bis Samstag, den 17. Juni, und lassen Sie sich vier Tage von den historisch bedeutsamen Stätten und von den damaligen Ereignissen in Worms, Speyer und der ehemaligen Residenzstadt Heidelberg sowie den weitreichenden Ereignissen der Reformation überraschen! Diese erreichte ihren dramatischen Höhepunkt in den Bauernkriegen, deren Zeitzeugen bis heute als Ruinen entlang der Deutschen Weinstraße, auch die Toskana Deutschlands genannt, zu finden sind. Leistungen: Fahrt mit Luxus-Reisebus, drei Übernachtungen im Vier-Sterne-Hotel in Heidelberg, 3 x Frühstück, 3 x Abendessen: 3-Gänge-Menü, 2 x Stadtführungen in Worms und Speyer, 1 x Tagesreiseleitung in Heidelberg und auf der Weinstraße, 1 x Rhein-Schifffahrt durchs Tal der Loreley. Anmeldung bis 20. März bei Roswitha Kepp, Telefon: (0 91 22) 63 38 01.

Veranstalter: Nachbarschaft Schwabach des Kreisverbandes Nürnberg

Schlagwörter: Reise