Reformationstagung in Hermannstadt

12.06.2017 - 14.06.2017

Rumänien/Siebenbürgen

Ergänzend zu dem von der Thyssen Stiftung (Köln) an der Universität Koblenz-Landau geförderten Projekt der „Edition des Predigtbandes des reformationszeitlichen Dorfpfarrers Damasus Dürr/Siebenbürgen“ findet eine wissenschaftliche Tagung in Hermannstadt vomim Institut für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie (B-dul Victoriei 40) in Kooperation mit der Sektion Kirchengeschichte des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde statt. Es kommen einschlägig ausgewiesene Forscherinnen und Forscher zu einer Konferenz mit dem Titel: „Kirche und Bevölkerung auf dem Dorf in Siebenbürgen – Rahmen- und Rezeptionsbedingungen sowie Einflüsse von Gesellschaft, Ethnie, Kirche und Politik im Reformationsjahrhundert“ zusammen, um neue Forschungsergebnisse auszutauschen. Die Tagung wird ebenfalls von der Thyssen-Stiftung gefördert. Konferenzsprachen sind Deutsch und Englisch. Die Tagung ist für interessiertes Publikum geöffnet. Ein Tagungsbeitrag wird nicht erhoben. Anmeldungen nimmt das Institut, E-Mail: secretariat[ät]icsusib.ro, entgegen; Unterkunft und Verpflegung müssen die Interessenten selbst organisieren. Das aktualisierte Programm kann auf der Homepage des Instituts für Evangelische Theologie am Campus Landau ( https://www.uni-koblenz-landau.de/de/landau/fb6/ev-theologie/wisstagungen ) eingesehen werden.