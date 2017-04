30.04.2017 14:00 Uhr

Bayern

Zur diesjährigen Hauptversammlung lädt die Kreisgruppe Waldkraiburg alle Mitglieder und Freunde für Sonntag, denum 14.00 Uhr in den großen Saal der Gaststätte Taverne Korfu (ehem. Nolli) in der Berliner Straße ein. Der Chor unserer Kreisgruppe wird das kulturelle Rahmenprogramm mitgestalten. Im Anschluss an die Jahreshauptversammlung wird uns die Blaskapelle der Banater Schwaben aus Waldkraiburg mit lieblichen Melodien in den Mai geleiten.

Herbert Liess