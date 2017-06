Kreisgruppe Würzburg: Reisen 2017

15.06.2017 - 19.06.2017

Deutschland

Liebe Mitglieder und Freunde der Kreisgruppe Würzburg, zwei Reisen bieten wir dieses Jahr an: vomdie Reise nach Thüringen. Im 500. Jubiläumsjahr der Reformation begeben wir uns auf Martin Luthers Spuren und bieten ­Ihnen eine Busreise mit Kultur, Stadtbesichtigungen in Leipzig, Erfurt, Weimar, Eisleben, Führungen, 4-Sterne-Wellness-Hotel mit Halbpension, Picknick und eine fröhliche Reisegesellschaft.Vom 3.-12. August haben wir die Reise nach Siebenbürgen geplant. Die ursprünglich geplante Flugreise wandeln wir aus Kosten- und praktischen Gründen in eine Busreise um. Wir fahren zum Sachsentreffen nach Hermannstadt und Umgebung und machen weitere Tagesfahrten zu bekannten Orten und Kirchenburgen in unserer alten Heimat. Wir bieten Ihnen keine 4- oder 5-Sterne-Hotels, dafür aber Unterkunft und Verpflegung in familiär geführten Pensionen mit reichhaltigem Frühstück und Abendessen mit frisch zubereiteten Speisen „wie zu Hause“ sowie interessante Begegnungen.Unsere Freunde, die keine Mitglieder sind und diese Mitteilung in der Siebenbürgischen Zeitung lesen, können die Informationen zu den Reisen anfordern bei: Hans Werner Bell, Telefon: (01 60) 4 75 40 95, E-Mail: hanswerner.bell[ät]googlemail.com, und bei Daniel Flagner, Telefon: (01 76) 43 96 43 10. Vorabanmeldungen haben wir zwar vermerkt, bitten Sie aber, sich unbedingt schriftlich verbindlich anzumelden. Nun hoffen wir auf zahlreiche Teilnehmer und grüßen Sie alle.

Der Vorstand