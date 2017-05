Kreisgruppe Landshut: Einladung zum „Ziekerball“

06.05.2017 16:30 Uhr

Bayern

Die Siebenbürger Blaskapelle Landshut unter der Leitung von Otto Wellmann lädt zum traditionell siebenbürgischen Ziekerball ein. In Siebenbürgen brachten die Gäste zu diesem Ball ihre Brotzeit im geflochtenen Henkelkorb, dem „Zieker“, mit. Im vergangenen Jahr hat die Blaskapelle Landshut diesen Brauch mit dem ersten Ziekerball wieder aufleben lassen. Bei den Gästen war der Ball mit seiner ungezwungenen Atmosphäre ein voller Erfolg. Deshalb möchten wir diese Tradition fortführen und am Samstag, dem 6. Mai, erneut einen Ziekerball im Bürgersaal von 84036 Altdorf/Landshut, Dekan-Wagner-Straße 13, veranstalten. Beginn ist um 17.00 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr. Die Gäste dürfen und sollen ihre Verpflegung selbst mitbringen. Um den Brauch zu vervollständigen, wäre es schön, wenn möglichst viele Gäste in Tracht erscheinen würden.

Ort: Bürgersaal, Dekan-Wagner-Straße 13, 84036 Altdorf/Landshut

Veranstalter: Kreisgruppe Landshut

Schlagwörter: Ball, Ziekerball

Mitwirkende Kulturgruppen: Siebenbürger Blaskapelle Landshut