30.04.2017 19:00 Uhr

Baden-Württemberg

Am 30. April wird in der Bronnbachhalle, Jahnstraße 37, in 73614 Schorndorf-Weiler wieder in den Mai getanzt und gefeiert. Einlass ist ab 19.00 Uhr, Ballbeginn um 20.00 Uhr. Auch dieses Jahr wird „Schlager-Taxi“ für tolle musikalische Unterhaltung und Tanzstimmung sorgen. Alle Tanz- und Unterhaltungslustigen sind herzlich eingeladen.

Ort: Schorndorf

Veranstalter: Kreisgruppe Schorndorf

Schlagwörter: Ball, Tanz in den Mai