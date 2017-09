Kreisgruppe Darmstadt: Ausflug nach Dresden

29.09.2017 - 02.10.2017

Deutschland

Die Kreisgruppe Darmstadt lädt Sie vomzu einem Ausflug nach Dresden ein. Wir fahren mit dem ICE von Darmstadt direkt nach Dresden und übernachten im IBIS Hotel, Prager Straße 205, direkt in der Innenstadt. Die Kosten betragen 200 Euro für Verbandsmitglieder und 230 Euro für Nichtmitglieder. Im Preis enthalten sind die Fahrt mit dem ICE, inklusive Platzreservierung, und drei Übernachtungen mit Frühstück im erwähnten Hotel. Kosten für die Stadtrundfahrt, Eintritte für die Sehenswürdigkeiten und Verpflegung kommen noch hinzu und sind vor Ort zu entrichten. Anmeldungen bitte bis zum 30. April unter http://doodle.com/poll/wt8bwssa82d23swm . Die Kosten für den Ausflug sind bis zum 15. Mai 2017 in voller Höhe an: Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., IBAN: DE92 5001 0060 0361 4956 03 bei der Postbank Frankfurt zu entrichten. Wir freuen uns sehr über Ihre Teilnahme.

Sieglinde Schrädt