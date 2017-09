19. Birthälmer Treffen

23.09.2017 09:00 Uhr

Baden-Württemberg

Liebe Birthälmer, unser 19. Heimatortstreffen findet amim Kurhaus Bad Rappenau, Fritz-Hagner-Promenade 2, 74906 Bad Rappenau (etwa 15 Kilometer von Heilbronn entfernt), statt. Eine Einladung mit dem genauen Programm wird an alle uns bekannten Adressen geschickt. Nähere Informationen bei Helmut Gross, Allensteiner Weg 38, 74078 Heilbronn, Telefon: (0 71 31) 48 23 19. Am Tag des Birthälmer Treffens findet auch die Mitgliederversammlung unseres Vereins statt. Der Vorstand der HOG Birthälm e.V. beruft die ordentliche Mitgliederversammlung für Samstag, den 23. September 2017, um 9.00 Uhr im Kurhaus, Fritz-Hagner-Promenade 2, in Bad Rappenau ein. ­Tagesordnung: 1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festlegung der Protokollführung; 2. Satzungsänderung; 3. Rechenschaftsbericht des Vorstandes; 4. Kassenbericht; 5. Bericht der Kassenprüfer; 6. Aussprache; 7. Entlastung des Vorstandes; 8. Bildung eines Wahlausschusses; 9. Neuwahl des Vorstandes, des Ausschusses und der Kassenprüfer; 10. Anträge. Auf folgende Abschnitte der Vereinssatzung wird ausdrücklich hingewiesen: §8 (1) „Wahlvorschläge sind spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung beim Vorstand in schriftlicher / mündlicher Form einzureichen.“; (3) „Die Mitgliederversammlung entscheidet grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der Anwesenden durch offene Abstimmung mit Handzeichen (…). Bei Satzungsänderungen (...) mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Anwesenden.“; (4) „Die Mitgliederversammlung (...) ist beschlussfähig, unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder.“

Der Ausschuss der HOG Birthälm