HOG Bistritz-Nösen: Termine

04.11.2017 10:00 Uhr

Bayern

Auch in diesem Jahr findet am Samstag vor dem Palmsonntag, dem 8. April, der Bistritzer Ostermarkt statt. Die Stadtverwaltung organisiert die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bistritzer Forum und der evangelischen Kirchengemeinde. Das Kulturprogramm werden auch diesmal die Volkstanzgruppen und Chöre aus den befreundeten siebenbürgischen Nachbarstädten mitgestalten.Zu diesem Fest sind alle herzlich eingeladen. Dieses Ereignis liegt dem Bürgermeister der Stadt Bistritz, aber auch dem Vorstand der HOG Bistritz-Nösen sehr am Herzen. Auch wenn in Bistritz nur noch wenige Deutsche leben, soll siebenbürgisches Kulturgut dort erhalten bleiben.Am 7. April findet in Bistritz eine gemeinsame Sitzung der Vorstände der HOG Bistritz-Nösen, des Demokratischen Forums der Deutschen aus Bistritz und des Presbyteriums der Bistritzer Kirchengemeinde statt. Auf der Tagesordnung stehen die Verbesserung der Zusammenarbeit der drei Organisationen, die Planung eines Sachsentreffens 2019 in Bistritz und andere Themen. Im Jahr 2019 gilt es ein besonderes Jubiläum zu feiern: 500 Jahre seit Fertigstellung des höchsten Kirchturms Siebenbürgens in der Form, wie er heute da steht.Amum 10.00 Uhr findet in Nürnberg im Genossenschaftssaalbau am Matthäus-Herrmann-Platz 2 die Mitgliederversammlung der HOG Bistritz-Nösen statt. Die Versammlung wird satzungsgemäß alle zwei Jahre einberufen. Eine Einladung mit Tagesordnung wird den Mitgliedern noch zugesandt. Neben dem Rechenschaftsbericht über die Aktivitäten der letzten zwei Jahre finden auch Neuwahlen des Vorstandes statt. Als Ehrengast wird Ovidiu Creţu, Bürgermeister der Stadt Bistritz, erwartet. Mit Interesse erwarten wir von ihm eine Mitteilung über die abschließende Renovierung der Bistritzer Kirche und des Gymnasiums, nachdem die Finanzierung beider Objekte gesichert ist.Wie schon seit vielen Jahren üblich, wird in Verbindung mit der Mitgliederversammlung auch ein Nordsiebenbürger Treffen organisiert. Es beginnt mit einem Festgottesdienst, zelebriert von Pfarrer Hans Hamrich, nach der Mitgliederversammlung um 14.30 Uhr in der St.-Paul-Kirche in der Bauernfeindstraße 21. Danach treffen wir uns in gemütlicher Runde im Genossenschaftssaalbau bei Kaffee und Kuchen. Um 18.00 Uhr beginnt der Festakt mit Ansprachen und Ehrungen. Die Jugendtanzgruppe und die Tanzgruppe Nürnberg werden uns in den schönen nordsiebenbürgischen Trachten mit Volkstanz erfreuen. Die Musikgruppe „Magic Duo“ spielt anschließend zum Tanz auf.Zur öffentlichen Mitgliederversammlung und zum Nordsiebenbürger Treffen sind Mitglieder und Nichtmitglieder herzlich eingeladen.

Dr. Hans Georg Franchy, Vorsitzender