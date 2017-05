Klassentreffen Lyzeum Nr. 2 Fogarasch

20.05.2017 14:00 Uhr

Bayern

Liebe ehemalige Schulfreunde/innen, die wir uns 1971 nach der 8. Klasse am 2er-Lyzeum in Fogarasch verabschiedeten: Wir wollen uns nach vielen Jahren wieder zu einem Klassentreffen zusammenfinden. Es findet statt am Samstag, denum 14.00 Uhr in 90556 Cadolzburg-Egersdorf im „Grünen Baum“, Dorfstraße 11, Telefon: (0 91 03) 7 15 70, Internet: www.gruenerbaum-egersdorf.eu . Zimmer sind vorreserviert, müssen aber von euch fest gebucht werden. Anmeldungen zum Treffen bitte bis spätestens 20. April an Waltraud Gunnesch (Lorenz), Telefon: (01 74) 4 22 09 63, oder Gerlinde Föllinger (Fogarascher), Telefon: (01 57) 55 13 31 01.Mit dieser Einladung in der SbZ hoffen wir auch diejenigen zu erreichen, von denen wir keine aktuellen Adressen mehr zur Verfügung haben. Wir hoffen auf rege Teilnahme. Liebe Grüße von

Gerlinde und Waltraud