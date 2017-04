14. Rosenauer Treffen

29.04.2017 - 01.05.2017

Bayern

Vomfindet in Dinkelsbühl das nächste Rosenauer Treffen statt. Alle Rosenauer und Freunde sind zu diesem Fest im Großen Schrannensaal herzlichst eingeladen. Einlass ist am Samstag ab 11.00 Uhr, um 13.00 Uhr gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Wie immer ergeht der Aufruf an alle Rosenauer Bäckerinnen einen Kuchen für das Büfett mitzubringen. Dieser wird sowohl am Samstag als auch am Sonntag zu symbolischen Preisen zum Kauf angeboten, der Erlös wird einem guten Zweck dienen. Musik und Tanz sollen am Samstagabend nach vielen Gesprächen und der Freude nach einem lang ersehnten Wiedersehen den ersten Tag krönen. Dafür wurde DJ Luis Alpin eingeladen, der Stimmungsmacher aus Österreich.Der Sonntag beginnt mit einem festlichen Gottesdienst mit Pfarrer Kurt Boltres, der in Rosenau die Kirchengemeinde betreut. Er reist gemeinsam mit einer Gruppe des Presbyteriums zu diesem Fest an. Der Chor unter der Leitung von Hildbert Steinbinder wird in diesem Jahr ebenfalls erneut auftreten. Der Nachmittag steht im Zeichen der Mitgliederhauptversammlung, des Rückblicks auf die Tätigkeiten des Vorstandes mit den einzelnen Ressorts sowie der Wahlen für die nächsten drei Jahre. Auch am Sonntag ist für musikalische Unterhaltung gesorgt. Wie bei den Treffen in den letzten Jahren sorgen Ingmar Eiwen und Fritz Bretz unter dem Namen „Memories“ nicht zuletzt auch mit ihren eigenen siebenbürgisch-sächsischen Hits für beste Stimmung.Weitere Details zur Anreise, zum Ablauf und zur Unterbringung gibt es in den letzten beiden Ausgaben der Rosenauer Zeitung, auf der Rosenauer Homepage www.rosenau-ev.de , bei Facebook unter www.facebook.com/RosenauerJugend oder bei jedem Vorstandsmitglied auch telefonisch. Alle Teilnehmer sind aufgefordert sich selbst eine Unterkunft zu suchen. Hierfür empfehlen wir den Touristik Service Dinkelsbühl, Altrathausplatz 14, 91550 Dinkelsbühl, Telefon: (09851) 902-472, Fax: (09851) 902-419 Wir freuen uns auf euer Kommen und ein Wiedersehen in der schönen Altstadt von Dinkelsbühl.

Der Vorstand