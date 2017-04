Einladung zum 18. Treffen der HOG Groß-Alisch

29.04.2017 10:00 Uhr

Bayern

Das 18. Treffen der HOG Groß-Alisch findet amim Gesellschaftshaus der Gartenstadt, Buchenschlag 1, 90469 Nürnberg, statt. Hierzu laden wir alle Groß-Alischer und deren Freunde herzlich ein. Ablauf: 10.00 Uhr Gottesdienst mit goldener Konfirmation des Jahrgangs 1952 in der Emmaus-Kirche, Karl-Rohrich-Straße 4, Nürnberg-Gartenstadt; 11.00 Uhr Einlass ins Gesellschaftshaus, Eintritt: Erwachsene zehn Euro; Schüler und Studenten sechs Euro; Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt; 12.00 Uhr gemeinsames Mittagessen; 14.00 Berichte des Vorstandes; 15.00 Uhr kulturelle Darbietungen; 18.00 Abendessen; anschließend Tanzunterhaltung mit der „Party-Trio“-Band.Die Organisatoren bitten alle Gäste, wenn möglich, unsere siebenbürgische Tracht anzuziehen. Im Saal finden Sie einen Informationsstand mit einem reichen Büchertisch. Einsicht in das Gräberverzeichnis mit aktuellem Bildnachweis des Friedhofes in Groß-Alisch ist möglich. Die Reservierungen in den nahe gelegenen Hotels werden individuell getätigt.

Das Organisationsteam