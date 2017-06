10.06.2017 09:00 Uhr

Bayern

Liebe Scholtner Landsleute! Unser nächstes Treffen findet amab 9.00 Uhr in der Weißen Mühle in Estenfeld statt. Wer keine schriftliche Einladung bekommen hat, melde sich bitte bis zum 10. Mai bei Ramona Klein unter Telefon: (0 93 06) 98 18 26, an. Auf euer zahlreiches Kommen freuen wir uns.

Euer Vorstand