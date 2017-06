Lust mitzusingen „Bäm Brännchen“? Herzlich willkommen!

04.06.2017

Bayern

Liebe Sänger/innen, beim Sachsentreffen in Siebenbürgenwird am frühen Abend desdas Singspiel „Bäm Brännchen“ von Grete Lienert-Zultner im Hof des Palais Brukenthal in Freck bei Hermannstadt aufgeführt. Sie können zum Projektchor „Bäm Brännchen“ gehören! Es geht um folgende zwei- bis vierstimmigen Titel: Af deser Ierd, De Bietklok, Der Owend kitt erunn, Lennt un deng Schuulder sich, Härzken, meng Härzken, Wi huet de Streoß gebeangden?, Et blosen de Adjuvanten, Daanz bä der Krin.Wie kann so etwas umgesetzt werden? Möglichst viele Chorleiter studieren mit ihren Chören in Deutschland, Österreich, Siebenbürgen etc. diese Lieder ein, so dass einzelne Chormitglieder die Möglichkeit bekommen, an diesem Projekt teilnehmen zu können. Auch können einzelne Sänger sich mit dem Chorheft beschäftigen, das (auch für ganze Chöre) kostenlos zu bestellen ist bei Emmi Mieskes, Telefon: (0 71 42) 6 32 88, oder E-Mail: mieskes.emmi[ät]gmail.com. Andrea Kulin, Leiterin der Siebenbürgischen Kantorei, hat die Gesamtleitung des Projektchores – Kontakt: Telefon: (0 71 42) 9 19 32 72, E-Mail: siebenbuergen[ät]braunkulin.net.Für interessierte Chorleiter und einzelne Sänger bieten wir Seminare zur Vorstellung aller Lieder an. Herzliche Einladung:Pfingstsonntag,in Dinkelsbühl am Heimattag: Zweite Möglichkeit, das Seminar zu besuchen: Sonntag von 14.00-15.30 Uhr in der Kapuziner Klosterkapelle, Kapuzinerweg 2. Sie liegt hinter der Dreikönigskapelle an der Stadtmauer (wo zu Pfingsten unsere Gedenkbücher sind), vom Rathaus 5 Gehminuten. Anmeldung ist nicht erforderlich.Samstag, 1. Juli, in Gundelsheim am Neckar: Die dritte Möglichkeit bietet auch die 1. Generalprobe in Deutschland ab 10.30 Uhr auf Schloss Horneck, einschließlich Schauspieler und Blaskapelle. Essen und Getränke werden gestellt, Ehrenamtliche werden grillen. Dr. Konrad Gündisch wird in den Pausen durch das Schloss führen. Anmeldungen bitte bis spätestens 19. Juni bei Emmi Mieskes unter Angabe der Stimmlage! (Kontakt siehe oben)Freitag, 4. August, in Freck: Die zweite Generalprobe mit allen Darstellern wird am 4. August am späten Nachmittag stattfinden. Die Uhrzeit wird am 7. April festgelegt. Es werden Shuttle-Busse für die Darsteller von Hermannstadt nach Freck zur Verfügung gestellt. Dafür wird um Anmeldung gebeten. Näheres in der Siebenbürgischen Zeitung!Sonntag, 6. August, Aufführung in Freck: Die Uhrzeit der Aufführung wird am 7. April festgelegt. Auch hier werden Shuttle-Busse von Hermannstadt nach Freck kostenlos zur Verfügung gestellt. Für den Shuttle-Bus bitte um Anmeldung! Näheres in dieser Zeitung. Jeder Darsteller erhält in Freck nach der Aufführung ein Essen und ein Getränk als Dankeschön. Die Kleidung der Chorsänger bei der Aufführung ist unten schwarz und oben (Bluse/Hemd) weiß.Es ist nicht erforderlich, bei allen Seminaren/Generalproben dabei zu sein. Reisekosten in Deutschland können nicht übernommen werden, die Organisatoren bitten um Verständnis und sind gerne bereit, zwecks Fahrgemeinschaften die angemeldeten Sänger zu vernetzen. Bitte weitersagen! Auch an Sänger, die nicht regelmäßig in einem Chor mitsingen, in Freck aber dabei sei wollen. Auf schöne Probentage und eine grandiose Aufführung hoffen wir herzlich grüßend,

Hans Gärtner, HOG-Verbandsvorsitzender, Andrea Kulin und Doris Hutter