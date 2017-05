Kreisgruppe München: Autorenlesung im Haus des Deutschen Ostens

13.05.2017 18:00 Uhr

Bayern

Liebe Freunde der Fröhlichkeit, wir laden euch für Samstag, denherzlich ein, beim satirischen Anklang mit lukullischem Ausklang in „Bettinas“ Gaststätte im Haus des Deutschen Ostems, Am Lilienberg 5, in München dabei zu sein. Der in Hermannstadt geborene und am Bodensee lebende Satiriker Heinrich Höchsmann liest aus seinem Erstlingswerk „Die 100 Seiten des Herrn Siegerius“. Programm: 18.00 Uhr In Dubio Pro Secco; 18.30 Uhr Autorenlesung Heinrich Heini mit anschließender ­Signatur; 20.00 Uhr Zeit für den Genuss siebenbürgischer/rumänischer Spezialitäten und bayerischer Biere; 23.00 Uhr Ende der Veranstaltung. Eintritt frei – über Spenden würden wir uns freuen. Das Haus des Deutschen Ostens ist mit allen S-Bahnen, Haltestelle „Rosenheimer Platz“, Ausgang Motorama, zu erreichen.

Heidi Krempels