Busreise Vorarlberg – Ostschweiz – Bodensee

15.06.2017 - 18.06.2017

Die Kreisverbände Kaufbeuren und Kempten/Allgäu organisieren für alle Mitglieder und Freunde vomwieder eine viertägige Busreise mit Arnold Reisen. Unsere Ziele sind dabei neben der Erkundung der Region mit Einflüssen aus drei Ländern und einer wunderschönen Panoramalandschaft Entspannung, Unterhaltung und Meinungsaustausch sowie Pflege alter und neuer Freundschaften im Kreise siebenbürgischer Landsleute.Unser Reiseprogramm: 1. Tag: Anreise über die A 96 nach Wangen. Stadtführung durch die historische Altstadt. Weiter geht es nach Lindau, wo wir mit der MS Bayern eine Panoramaschiffrundfahrt in der Bregenzer Bucht machen (Gelegenheit zu einem Imbiss an Bord). Am Nachmittag bleibt Zeit für einen Bummel in der Inselstadt (Altes Rathaus, Hafen, etc.). Über Bregenz geht es zum Hotel Brunella im Blumendorf Vandans. 2. Tag: Entlang des Schweizer Ufers geht es vorbei an Konstanz zur Insel Mainau. Hier längerer Aufenthalt. Am Nachmittag machen wir für einen kleinen Kaffeestopp in Konstanz, ehe wir nach Vandans zurückkehren. (Alternative bei schlechtem Wetter: Konstanz mit Aufenthalt – kleine Rundfahrt auf der Insel Reichenau – rund um den See mit Stopp in Meersburg, dann zurück nach Vandans.) Am 3. Tag geht es in die Schweiz. Zunächst besuchen wir bei Buchs das historische Städtchen Werdenberg, idyllisch zwischen der trutzigen Burg und dem See gelegen. Weiter führt uns die Route vorbei am Walensee und über den Damm im Zürichsee in die Rosenstadt Rapperswil. Hier haben wir Freizeit über Mittag eingeplant. Am Nachmittag fahren wir über Lichtensteig nach St. Gallen. Hier Gelegenheit zum Besuch der Kathedrale und der eindrucksvollen Stiftsbibliothek (Eintritte extra). Zum Abendessen sind wir wieder in unserem gemütlichen Quartier in Vandans. 4. Tag: Rückreise über die Silvretta-Hochalpenstraße. Am Stausee auf der Passhöhe sind wir der eindrucksvollen Bergwelt ganz nahe. Wir bleiben hier zur Mittagspause und fahren über Galtür – Imst – Fernpass zurück ins Allgäu. Leistungen: Fahrt im modernen Fernreisebus; 3 x Halbpension im Hotel Brunella im Blumendorf Vandans ( www.brunella.at ); Stadtführung Wangen; Schifffahrt Bregenzer Bucht ab/bis Lindau. Reisepreis (Richtpreis): pro Person im Doppelzimmer bei 25 zahlenden Personen 299 Euro, bei 30 zahlenden Personen 279 Euro. Zuschläge: Einzelzimmerzuschlag 45 Euro, Eintritt Insel Mainau: 15,70 Euro pro Person, Maut Silvretta-Hochalpenstraße: vier Euro pro Person, evtl. weitere Eintritte.Zur Beachtung: Kurzfristige Programmänderungen können notwendig sein. Wir möchten unsere Tagesabläufe mit Blick auf Wetter, Verkehr oder lokale Gegebenheiten flexibel gestalten.Anmeldung: Mit 100 Euro pro Person an Kreisverband der Siebenbürger Sachsen Kaufbeuren, Stadtsparkasse Kaufbeuren, IBAN: DE93 7345 0000 0000 4912 25, BIC: BYLADEM1KFB, Stichwort: Vorarlberg. Busplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldung (jeweils zu gleichen Teilen für den Kreisverband Kempten und Kaufbeuren) vergeben. Anmeldeschluss laut Hotelvorgabe: 24. April. Bitte melden Sie sich rechtzeitig an, bei zu geringer Beteiligung muss die Reise storniert werden!Abfahrtszeiten und Zustiegsmöglichkeiten ­sowie Reisepreis gemäß eingegangener Anmeldungen werden rechtzeitig in der Siebenbürgischen Zeitung bekanntgegeben. Bei Fragen bitte an Manfred Modjesch, Telefon: (0 83 41) 9 68 84 63, wenden. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung zu vier erholsamen und unterhaltsamen Tagen.

Manfred Modjesch