Kreisgruppe Regensburg: 3. Heimat-Tag der Siebenbürger Sachsen in Neumarkt

18.06.2017 10:45 Uhr

Bayern

Der dritte Heimat-Tag der Siebenbürger Sachsen in Neumarkt findet am Sonntag,im Evangelischen Zentrum, Kapuzinerstraße 4, statt. Gern können Sie Ihre Familie, Freunde und Bekannte mitbringen, der Innenhof und die Räumlichkeiten unseres neuen Evangelischen Zentrums bieten ausreichend Platz für alle. Wie bereits vor drei Jahren soll es auch diesmal ein Tag der Begegnung und des Kennenlernens sein, an dem alle willkommen sind. Folgende Programmpunkte erwarten Sie: 10.45 Uhr: Eröffnung mit einem Gottesdienst nach Siebenbürger Liturgie; 12.00 Uhr: Mittagessen (Steaks, „Mici“ und Bratwürste vom Metzger Wellmann); 13.00 Uhr: Das kulturelle Programm beginnt mit den Siebenbürger Musikanten Heidenheim; 14.30 Uhr: Auftritt der Siebenbürger Jugendtanzgruppe Nürnberg und der Siebenbürger Blaskapelle unserer Kreisgruppe Regensburg; Kaffee und Kuchen (Kuchen für den eigenen Verzehr kann gern mitgebracht werden). Zusätzlich wird frischer Baumstriezel am Verkaufsstand „Schoppel“ angeboten. Für Kinder und Jugendliche gibt es einen Überraschungsstand. Neu: Siebenbürger Schmuck und Trachtenzubehör kann begutachtet und erworben werden. Ab 17.00 Uhr bietet Alleinunterhalter Hans Wolf gute Unterhaltungsmusik.Damit die Ausgaben gedeckt werden können, kommen wir nicht umhin, ein Eintrittsgeld von acht Euro pro erwachsene Person zu erheben (Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre frei). Damit wir entsprechend planen können, bitten wir um verbindliche Anmeldung bis zum 22. Mai bei Pfarrer Martin Hermann, Evangelisch-Lutherisches Pfarramt, Kapuzinerstraße 4, 92318 Neumarkt, Telefon: (0 91 81) 4 14 02, E-Mail: martin.hermann[ät]dekanat-neumarkt.de. Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen Tag mit Ihnen! Im Namen der Kreisgruppe Regensburg mit Organisator Simon Traub

Ihr Pfarrer Martin Hermann