Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V.: Jahreskonzert mit Theater und Tanz in Nordheim

06.05.2017 18:00 Uhr

Baden-Württemberg

Amveranstaltet die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. ihr Jahreskonzert in der Festhalle, Lauffener Straße 32, in 74226 Nordheim. Einlass ist ab 18.00 Uhr, Programmbeginn 19.00 Uhr. Zum Auftakt des Abends führt die Kreisgruppe Crailsheim das bekannte Mundartstück „Zwei mal zwei ist fünf“ nach Vorlagen von Ignaz Stößer, Albrecht Zweier und Wolfgang Ernst in zwei Akten auf. Nach einer kurzen Pause veranstaltet die Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. mit ihrem Original Karpaten-Express unter der Leitung von Reinhard Konyen ihr Jahreskonzert: Freuen Sie sich u.a. auf die Titel „Meine Königin“ von Emil Stolz, „Musik ist Trumpf“ von Heinz Gletz, den „POS-Marsch“ von Edward Maj und das Medley „Im sonnigen Süden“ von Franz Bummerl. Zum anschließenden Tanzball sorgt der Karpaten-Express mit gepflegter, authentischer Blasmusik, aber auch mit lateinamerikanischen Rhythmen und aktuellen Titeln der Unterhaltungsmusik für Abwechslung.Eintrittspreis: 15 Euro. Ermäßigt: 13 Euro für Verbandsmitglieder gegen Vorlage des Ausweises. Freier Eintritt für Mitglieder der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Siebenbürger Blasmusik e.V. finden Sie im Internet unter http://www.karpaten-express.de

U. S.