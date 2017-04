Frühlingsball der Jugendtanzgruppe Biberach

29.04.2017 19:00 Uhr

Baden-Württemberg

Es ist wieder mal so weit. Die Jugendtanzgruppe Biberach lädt für Samstag, denzum Frühlingsball in die Turn- und Festhalle, Wielandstraße 11, in 88447 Warthausen ein. Es spielt die „Highlife-Band“. Einlass ist um 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr. Es treten auf die Kindertanzgruppen Biberach und als Überraschung eine Gasttanzgruppe. Für das leibliche Wohl sorgt Bettina’s Gastronomie und Catering-Service. Wir freuen uns auf euer zahlreiches Erscheinen.

Hedwig Gödderth