Kreisgruppe Heidenheim: Großes Theater

30.04.2017 17:00 Uhr

Baden-Württemberg

Die Elterntanzgruppe Heidenheim präsentiert zum ersten Mal ein siebenbürgisches Theaterstück: „Ein seltsamer Gast“ von Frida Binder-Radler nach einer Sage von Friedrich Müller. Zum Inhalt: Ein König, der verkleidet als Wandergeselle durch sein Land zieht, möchte sein Volk kennenlernen und die Probleme seiner Landsleute am eigenen Leibe erfahren. Auf seinen Wegen begegnet er nicht nur gut gesinnten Menschen, sondern auch solchen, die ihn beschimpfen und ihn in den Straßengraben verweisen. Um Liebe, Eifersucht und allerlei Verwicklungen geht es in diesem Lustspiel in vier Aufzügen. Ort des Geschehens ist Großscheuern und der königliche Palast der Hauptstadt. Ob am Schluss die „lichten Melern“ aus Großscheuern noch zur Rechenschaft gezogen werden, wird nicht verraten. Aufführungen am Samstag, den 29. April, um 17.00 Uhr; Sonntag, denum 17.00 Uhr, im Siebenbürgerhaus in Schnaitheim, Hirschhaldestraße 7.

Martin Schuster