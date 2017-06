Kreisgruppe Tuttlingen: Termine 2017

04.06.2017

Baden-Württemberg

Am Ostermontag, den 17. April, findet ein Ostertreffen der Mitglieder der Kreisgruppe Tuttlingen statt. Am 23. April soll der angedachte Auftritt auf der Insel Mainau stattfinden. Am 4. Juni findet der Trachtenumzug am Heimattag in Dinkelsbühl statt, ehe am 14. Juli die Kreisgruppe einen Grilltag veranstaltet. Ebenso ist sie beim Stadtfest am 16. und 17. September vertreten, genauso wie am Volkstrauertag im November. Die Adventsfeier findet am 9. Dezember statt.

Ort: Dinkelsbühl

Schlagwörter: Trachtenumzug