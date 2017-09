Kreisgruppe Tuttlingen: Termine 2017

16.09.2017 - 17.09.2017

Baden-Württemberg

Am Ostermontag, den 17. April, findet ein Ostertreffen der Mitglieder der Kreisgruppe Tuttlingen statt. Am 23. April soll der angedachte Auftritt auf der Insel Mainau stattfinden. Am 4. Juni findet der Trachtenumzug am Heimattag in Dinkelsbühl statt, ehe am 14. Juli die Kreisgruppe einen Grilltag veranstaltet. Ebenso ist sie beim Stadtfest am 16. und 17. September vertreten: Unsere Kreisgruppe beteiligt sich auch dieses Jahr am Tuttlinger Stadtfest vom 16.-17. September, wie immer auf der Weimarstraße beim Stadthotel Tuttlingen. An unserem Stand möchten wir Ihnen unsere siebenbürgischen Spezialitäten anbieten. Für den großen Hunger haben wir Mici, also pikante Hackfleischröllchen vom Grill, und für die Verdauung natürlich den DRACULA-Zwetschgenschnaps. Wir hoffen, dass viele unserer Landsleute uns mit ihren Freunden und Bekannten am Stand besuchen werden. Vertreten ist die Kreisgruppe auch am Volkstrauertag im November. Die Adventsfeier findet am 9. Dezember statt.

Ort: Tuttlingen

Schlagwörter: Stadtfest